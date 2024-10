Hispaania tennisetäht sattus Hiinas rassismiskandaali. „Ma sain oma õppetunni“

„Nii et Paula Badosa on nüüd Hiinas viibides hiinlaste suhtes hoolimatult rassistlik? Olen sõnatu,“ kirjutas üks X-i kasutaja.

„Badosa on tõesti loll. See on nii piinlik,“ kirjutas teine kommentaator.

„Mul on väga kahju. Ma ei teadnud, et see on solvav. Tegin vea ja võtan kogu vastutuse. Ma sain oma õppetunni. Loodan, et te mõistate. Ma armastan teid kõiki,“ kirjutas maailma 15. reket X-is.