KOMMENTAAR | Teigamägi vastandus presidendivõitluses rivaalidega – EOK ainus asi on tippsport – ja käis välja aplausi väärt idee

Eks nende valimisprogrammidega ole nii ja naa. Kes selle esimesena avaldab, võidab ja kaotab. Võidab sellega, et programm satub valijatele värskena ja pikemaks ajaks silme ette, kaotab aga seetõttu, et rivaalid saavad kauem uurida, mida neilt oodatakse ja pakkuda üllatuslikke ideid.

Stardipaugu andis Eesti vabariigi president Kersti Kaljulaid, kelle programm on jõuline, aga suurte üllatusteta ning kõigile midagi pakkuv. Teigamägi otsustas pisut pausi pidada ja seejärel nii Kaljulaidile kui kolmandat ametiaega taotlevale Urmas Sõõrumaale selgelt vastanduda. Läinud nädalal teatas ta kindlameelselt, ei kui valituks ei osutu, keeldub ka asepresidendi kohast, sest: „Minu huvi ei ole jätkata toetavas rollis organisatsioonis, mille president ei mõista, et selleks, et EOK täidaks oma eesmärgid, on vaja fookus suunata saavutus- ja tippspordile ning sportlastele õnnestumiseks vajaliku platvormi loomiseks.“