MM-etapp katkestati päästemeeskonna ebaprofessionaalsuse tõttu, sportlane oli vee all peaaegu kolm minutit

Vabatreeningu ajad näitasid, et on tulemas põnev ajasõit. 0,7 sekundili sisse mahtus lausa neli võistlejat. Ajasõidust väljus võitjana Marcin Zielinski Poolast, teine oli Marian Jung Slovakkiast ja kolmanda aja sai Aabrams.

„Päästeteenistus on ülimalt tähtis. Enamus meist sõidab viimasel piiril võidu ja kui midagi peaks juhtuma, siis ainus, millele me loota saame, on päästemeeskonnad. Avariisid juhtub, aga kindlasti ei tahaks olla selle riski ohver, et päästjad ei sukeldu sind välja tooma, kui midagi on juhtunud,“ märkis Aabrams.