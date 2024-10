Kolmanda mängu järjest kaotanud Selver x TalTech sipleb madalseisus. Toobal: selge on see, et niimoodi jätkata pole mõtet

„Sipleme ikka samade asjade peal. Mängust puudub sära ja võitlust on ainult siis, kui oleme eduseisus. Toimuvad lihtsad ärakukkumised – üks-kaks punkti ja siis on juba tuju läinud. Kõige hullem on, et anname punkte ära väga lihtsates olukordades. Kui servi vastuvõtt on käes, siis ei ründa tihtipeale headelt positsioonidelt, vaid vahel peavad ründajad vaatama, kus see pall üldse on,“ rääkis Toobal.