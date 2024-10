KUULA | Mere kutse: Pruuli ja Nõgisto meenutavad mälestusväärset reisi ümber maakera

Ta räägib, et reisi jaoks raha ja toetajate otsimisel eristati kolme tüüpi suhtumist. „Oli palju sõpru ja tuttavaid, kes ütlesid, et nemad investeerivad oma napi raha kas ettevõtlusse või Eesti haridusse. Siis oli hulk inimesi, kes ütlesid, et te viite reisiga ka minu unistuse ellu, ning andsid omalt poolt projekti jaoks natuke raha. Kolmanda pundi moodustasid ettevõtted, kes said aru, et reisi toetades on võimalik oma ettevõttele tulusat reklaami teha,“ selgitab Pruuli. Just ettevõtetest sponsorite toel said jahtlaeva liikmed kaugel merel olles üles seada Eesti esimese reisiblogi ja pardale erinevate Eesti tootjate toiduaineid. „Lõpuks inimesed mõistsid, et vist ongi tõsi taga, vist teevadki asja ära,“ meenutab ta.