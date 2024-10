DELFI VIDEO | My Relander autot kartma hakanud Ipsylonist: hobustega juba igav ei hakka!

„Hobustega juba igav ei hakka. See oli väga üllatuslik, et hobune hakaks platsil sinist autot kartma. Natuke läks aega, et esimesele takistusele saada, aga pärast seda võttis ta end hästi kokku ja olen väga rahul. See oli töövõit, et lõpetasime raja hästi ja hea tundega,“ lisas Relander.