Abikaasa esitas salapere loonud Inglismaa jalgpallitähele hirmkalli ultimaatumi

Paari abielu on olnud juba mõnda aega lahutuse äärel, sest Walker lõi salaja uue pere. Manchester City jalgpalluril on kokku viis last, kellest kolm on saadud Kilneriga ja kaks 33-aastase Lauryn Goodmaniga. Kusjuures Walkeri viiendast lapsest andis Goodman Kilnerile teada alles eelmiste jõulude ajal, vahendab Daily Mail.