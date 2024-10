Andres Petrov liigub hoolimata ebaõnnestunud turniirist snuukri profiliiga kursil

Q-Tour on tasemelt maailma teine võistlussari mis koosneb seitsmest etapist ja finaalvõistlusest. Finaaletapile pääsevad vaid liiga parimad ning finaaletapi neli parimat teenivad endale kaheaastase pääsme snuukri profiliigasse. Võistlussari kestab kuni 2025. aasta veebruarikuuni.

“Kahe esimese etapiga jäin väga rahule ning näitasin väga head mängu, võites kaheksa kohtumist järjest. Sellise tasemega konkurentsis on see väga kõva sõna. Eile Stockholmis lõppenud kolmandal etapil tundsin ennast üldiselt hästi ja mängu endaga võib samuti rahule jääda, kuid väsimus sai minust võitu. Nimelt olin vahetult enne võistlusi Covid viirusega kimpus ja see andis kohe ka tunda. Nüüd valmistun kuue punase formaadi EM-iks, mis leiab aset juba käesoleva kuu lõpus Portugalis“, ütles Petrov pressiteate vahendusel.