Aserbaidžaani jalgpallikoondis tuleb Tallinnasse parimas rivistuses. Mida kujutab endast 24-meheline koosseis?

Kahe mänguvooru järel juhivad alagruppi Rootsi ja Slovakkia, kel on võrdselt koos 6 punkti. Kõigi eelduste kohaselt otsustavad just Eesti ja Aserbaidžaan omavahelistes kohtumistes välja meeskonna, kes langeb ülejärgmiseks aastaks tagasi D-tasandile. Sestap oleks ülimalt vajalik kodumurul vajalikud kolm punkti kätte saada. Kerge see ülesanne aga olema ei saa, kuna aserid tulevad Tallinnase igati arvestatavas rivistuses.