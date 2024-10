David Schumacheril on peretülist kõrini. „Ema, jäta meid lõpuks rahule!“

Kuigi Cora ja Ralf lahutasid oma abielu juba 2015. aastal, siis viimastel nädalatel on nende omavahelised suhted Saksamaa meedias palju kõneainet pakkunud.

Nimelt andis Ralf Schumacher juuli keskel avalikkusele teada, et on gei. Corale tuli uudis eksabikaasa homoseksuaalsusest suure üllatusena ja ta on seejärel korduvalt kritiseerinud nii Ralfi kui ka tema uut elukaaslast Etienne Bousquet-Cassagne’t.