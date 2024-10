VIDEO | Flora kindlustas juba seitsmenda järjestikuse Eesti meistritiitli

Flora kõik väravad jäid Lisette Tammiku arvele, ta oli täpne 16., 20. ja 76. minutil. Tänavu on Flora võitnud 20 mängust 19, üks matš jäi viiki. Väravate vahe on koguni 86:8.

Kuus vooru enne hooaja lõppu on 58 punkti kogunud Flora edu lähimate jälitajate ees 23 punkti. Saku Sporting jätkab teisel tabelireal, olles kogunud 35 silma. Sama palju punkte on kolmandal kohal paikneval Tabasalul.