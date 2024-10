FOTOD | Tallinna Horse Show takistussõidu MK-etapi võit läks lõunanaabritele, Eestisse kaheksas koht

Pingelises võistlussõidus asus starti 39 paari, kellest suutis raja puhtalt läbida kaheksa. Kaheksast paarist viis suutsid ka ümberhüpped läbida vigadeta. Neist kiireimad olid Kristaps Neretnieks ja Quintes, kes tegid kiireima sõidu ning teenisid sellega maailmakarika etapi võidu. Teise koha teenisid pingelises heitluses Usbekistani esindanud Abdurakhmon Abdullaev ja Go Four It B. Kolmandaks sõitis end Rootsi võistluspaar, Viktor Melin ja Turmina. Eesti parimatena lõpetasid Berit Lehtsaar ja C Qastania kaheksandal kohal.