VAATA JA KUULA | „Pihtas põhjas“: Raieste novembris koondise juurde ei tule, maailma kõige kehvem agent ja silmi avav treening

Kangur naasis just töövisiidilt Hispaaniast, kus külastas Baskonia ja Bilbao meeskonda, et luua võimalikult hea kontakt Sander Raieste ja Kristian Kullamäe koduklubidega. Baskoniaga on keeruline, nagu alati, aga Kangur pääses isegi treeningutele. On huvitav kuulda, mida ta seal nägi ja kuidas üks treening võib muuta arvamust mõne mängija osas. Mis puudutab Raiestet, siis tema osalemine koondise novembri aknas on rohkem kui kahtlane. Pigem ta ei tule ja seda mitmel põhjusel. Esiteks, Euroliiga klubi vajab igat meest kui õhku ja teiseks on muresid tervisega. Saadet vaadates-kuulates saab tervisega seonduvast teada täpsemalt.