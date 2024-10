DELFI VIDEO | Hugo Toom: meile tõsteti esimesel poolajal rünnakul üks-ühe vastu kõik ära

„Võib-olla olid mõtted mujal ja me polnud täielikult keskendunud selleks mänguks. Ainuke positiivne asi on see, et saime siit võidu kätte. Esimesel poolajal polnud me füüsiliselt korvi all valmis ja üks-ühe vastu tõsteti meile rünnakul kõik ära,“ viitas Toom esimese 20 minuti 37:38 kaotusele.