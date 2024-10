FOTOD | Nõmme Kalju ei suutnud Paide vastu head šanssi ära kasutada, aga liigub ikkagi hõbemedali kursil

„Üks punkt on okei. Meil on Paidega kogu aeg huvitavad mängud. Arvan, et täna oli viik õiglane tulemus,“ rääkis Nõmme Kalju abitreener Artjom Artjunin ETV2 otse-eetris. „Loomulikult jääb kripeldama, kui on lõpus võimalik 2:1 ette minna. Aga midagi pole teha, see on jalgpall. Me ei andnud Paidele võimalust lähemale tulla. Peame edasi töötama, kõik on meie kätes.“