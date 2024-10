Tyson Fury plaanid: löön Ussõki nokauti ja poksin seejärel Joshuaga

Fury on veendunud, et ta suudab korduskohtumises võidu saavutada. „Ma ei vaja 12 nädala pikkust laagrit. Olen terve elu poksinud. Võin kasvõi täna, homme või järgmisel nädalal ringi astuda,“ teatas Fury TNT Sportsi stuudios bravuurikalt.

„Olen loomult hea võitleja. Mulle piisab kuuest nädalast sparringust,“ teatas britt, kes viitas seejärel tõsiasjale, et eelmise duelli eel segas teda kulmuvigastus, mille ta sai aasta alguses.

Fury sõnakasutuses olid ka mõned ropumad sõna, mille peale teatas stuudiot juhtunud Laura Woods, et ta vabandab inimeste ees, kes tundsid end antud olukorras puudutatuna. „Vabandan enda käitumise pärast. Kui teile see aga ei meeldi, siis vahetage kanalit,“ tõdes seepeale Fury.

Muuhulgas rääkis Fury pikalt ka potentsiaalsest matšist Anthony Joshuaga . Fury ja Joshua matši on proovitud pikalt kokku leppida, kuid alati on midagi vahele tulnud. Viimati oli segavaks faktoriks Fury ja Deontay Wilderi kolmas omavaheline matš, mille Wilder kohtu abiga välja võitles.

„Päeva lõpuks oleks see tragöödia, kui me kordagi ei poksiks. Ei ole vahet, kas ta (Joshua) kaotab vahepeal veel 20 matši, kuid lõpuks peame me siiski võitlema,“ viitas Fury Joshua viimatisele kaotusele Daniel Duboisi vastu.