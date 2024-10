Kokkulepe saavutatud: X-Mängud tulevad taas Aspenis, kuid varasemast veidike teisiti

Tavapäraselt on Aspenis võisteldud reedest pühapäevani, kuid eeloleval talvel toimub jõuproov neljapäevast laupäevani. Kuupäevadeks on 23.-25. jaanuar. Muudatusel on üks konkreetne põhjus. Nimelt on X-Mängud tuntud selle poolest, et võisteldakse tulede valgel. Kuna pühapäeval on tavaliselt võistluspäevale joon alla tõmmatud nelja-viie ajal õhtul, siis on ära jäänud nö firmamärgiks olev tulede all võistlemine.