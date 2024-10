Võidukas Liverpool peab tähtsates kohtumistes esiväravavahita hakkama saama

Alisson on pidi reieprobleemide tõttu juba vahele jätma 21. septembri liigamängu Bournemouthiga. Nüüd on brasiillast ootamas aga pikem paus. Liverpooli peatreener Arne Sloti sõnul võib Alisson naasta alles pärast novembrikuist koondiseakent. Ka Liverpooli keskkaitsja Virgil van Dijki sõnul on puuriluku trauma kardetust problemaatilisem.