KOMMENTAAR | EOK presidendi mõjuvõim võib olla varasemast märgatavalt väiksem

Spordirahva rõõmuks on seekordsed valimised kütnud kirgi nii valijate ehk EOK liikmete seas kui ka laiemalt kogu ühiskonnas. Kandidaadid on aktiivselt avaldanud oma mõtteid leheveergudel ja toimunud on mitmeid debatte. Kuivõrd intrigeerivalt ja sisukalt antud arutelud möödunud on, jäägu igaühe otsustada, kuid tähelepanuta Eesti spordi tulevik jäänud ei ole. Teisalt tundub presidendivalimiste taustal, et teenimatult vähe on räägitud EOK täitevkomitee liikmete valimistest. Olen arvamusel, et esmakordselt uue korra järgi toimuvad täitevkomitee liikmete valimised on vähemalt sama olulised, kui isegi mitte olulisemad.