Raske võit: Kalev/Cramo ja Läti Ülikooli vahel oli pusimist viimaste minutiteni

Kalev/Cramo on seni ainus Eesti klubi, kes on Eesti-Läti liiga hooaega alustanud. Avamängus jäädi Riia VEF-ile alla koguni 63:84. Läti Ülikool on praeguseks pidanud kolm kohtumist ning kõik need kaotanud. Avamängus kaotas Läti Ülikool koduväljakul Valmiera Glass Via’le 72:92. Teises matšis jäädi võõrsil BK Ogrele alla aga 74:90.