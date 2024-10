OTSE DELFI TV-s | Kalev/Cramo kohtub samuti võiduta Läti Ülikooliga

Kalev/Cramo on seni ainsa Eesti klubina Eesti-Läti liiga hooaega alustanud. Avamängus jäädi Riia VEF-ile alla koguni 63:84.

Läti Ülikool on praeguseks pidanud kaks kohtumist ning mõlemad need kaotanud. Avamängus kaotas Läti Ülikool koduväljakul Valmiera Glass Via’le 72:92. Teises matšis jäädi võõrsil BK Ogrele alla aga 74:90.

„LU (Läti Ülikool) on noori täis tiim, kellel on palju jaksu ja kindlasti nad jooksevad palju. Peame enda fookust üleval hoidma ja saama oma mängu käima. Meie peamine ülesanne on ise kvaliteeti näidata,“ sõnas kohtumise eel Kalev/Cramo mängumees Leemet Böckler.