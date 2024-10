Selver on kaotanud mõlemad selle hooaja Cronimet liiga kohtumised. Siis jäädi ilma Williamsita tegutsedes samuti 0:3 alla Tartu Bigbankile. Jekabpilsil on kirjas kaks võidu. Lätlased olid eile võõral väljakul 3:1 üle Pärnu Võrkpalliklubist. Kaks võitu on kirjas ka Tartul.