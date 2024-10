OTSE DELFI TV-s | Selver x TalTech jahib Jekabpilsi vastu hooaja avavõitu

„Jekabpilsil on sel hooajal mõni hea täiendus juures ja kokkuvõttes on see väga korralik tiim. Lisaks on neil euromängud ka all ja koondise tasemel kogenud mehi meeskonnas ning vihaseid noori. Klassikaline Läti tiim, kel on nii agressiivssust kui taset. Kui lased Jekabpilsi mängima, siis on neid peatada raske. Samas teame, et neid on võimalik serviga suruda ja siis hakkab neil raske. Aga kui ise hästi ei servi, on neil sidemängijal klassi nii palju, et ta paneb ründajad heasse olukorda ja siis on juba endal raske. Selleks, et punkte teenida, peame väga hea mängu tegema, märksõnaks on meie puhul stabiilsuse leidmine,“ kommenteeris Toobal.