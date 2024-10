Rein Pill lõpetas Horse Show kuue takistusega sõidu kolmandal kohal

Kuue takistusega sõidule eelnenud päeva põhisõidu, 145 cm kahefaasilise parkuuri võitis Matas Petraitis hobusega Nicko B Leedust. Teine koht läks Usbekistani, Abdurakhmon Abdullaevile hobusel Go Four It B. Kolmandaks tuli Rumeenia võistluspaar, Andrea Herck hobusel Epsilon de Roulard. Parima eestlasena saavutas Renek Rosenberg hobusel Ciorana TT auhinnalise seitsmenda koha. Kokku osales võistlusel 51 sportlast, kellest 15 läbis kogu parkuuri vigadeta.