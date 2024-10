Eesti koondis pääses Rahvuste krossil viimasena finaali

Enne otsustavat Open klassi kvalifikatsioonisõitu hoidis Eesti koondis alles 21. kohta ja see tähendanuks B finaali minekut. Harri Kullasel tuli teha väga hea sõit, et meeskond otse A finaali viia. Alati väga hästi startiv Kullas ei suutnud kahjuks seekord sellist starti teha nagu ta tavaliselt teeb. Avaringil oli Harri alles 20. koha piirimail. Esimestel ringidel tegi Kullas mitmeid möödasõite ja ta suutis lõpuks 14. kohale tõusta. Nagu hiljem selgus, siis see positsioon viis meid viimasena A-finaali. Open klassi sõidu võitis mängeldes Jett Lawrence (Austraalia), teise koha sai Ruben Fernandez (Hispaania) ja kolmanda koha Maxime Renaux (Prantsusmaa).