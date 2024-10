Levadia ei jätnud piirilinnas Transile võimalust

Levadia avas kohtumise mänguskoori 17. minutil, kui Narva väravavahist Aleksei Matrossovist tagasipõrkunud palli koksas võrku Mihkel Ainsalu . Tallinna klubi jätkas survestamist ning peagi tõi see taaskord edu. Kohtumise 31. minutil sai viiekasti joonelt pallile jala vahele Aleksandr Zakarliuka, kes lõi seisuks 2:0.

Levadia jätkab 31-st mängust teenitud 77 silmaga liigatabeli tipus. Mängu vähem pidanud Nõmme Kaljut edestatakse nüüd juba 13 punktiga. Tallinna Flora on 61 silmaga kolmas ja Paide 56 punktiga neljas.

Levadia poolkaitsja Brent Lepistu tõdes Soccernetile antud intervjuus, et kohtumised Narvaga on alati keerulised. „Oleme madistanud siin nendega küll. Täna alustasime väga hästi. Esimene poolaeg oli täielikult meie, teine oli veidi lahtisem. Aga seis on 2:0 ja lähme tagasi Tallinnasse,“ lausus Lepistu.