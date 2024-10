MM-il hukkunud Šveitsi jalgratturi surm on täielik müsteerium. „Keegi valetab halastamatult“

Furrer kukkus naisjuunioride grupisõidus siiani teadmata põhjusel ning sõitis suurel kiirusel teelt välja. Kukkumise käigus vigastas šveitslanna tõsiselt pead. Päev hiljem Furrer suri.

Paraku pole ühtegi reaalset infokildu Furreri õnnetusest siiani ilmsiks tulnud. Juhtumit on tõsiselt viimase nädala jooksul uurinud Šveitsi väljaanne Blick, kelle andmetel jõudis kiirabi Furreri juurde poolteist tundi pärast õnnetust. Väidetavalt polnud keegi pikalt lihtsalt teadlik, et Šveitsi rattur teelt välja sõitis.

Blicki andmetel on Furreri õnnetusel üks pealtnägija, kuid ka temal jäi nägemata šveitslanna kraavi sõitmine. Õhus on ka spekulatsioon, et Furrer sõitis otsa hirvele, mille tagajärjel ta maanteelt välja paiskus.

„Selliste keeruliste ilmastikutingimuste korral, nagu õnnetuse ajal oli, tuleb keskenduda täielikult iseendale. On võimalik, et keegi nägi midagi silmanurgast, kuid ei pööranud sellele tähelepanu, Samuti on variant, et keegi lihtsalt valetab halastamatult,“ kirjutab Blick.

Blick vestles ka kohaliku elanikuga, kes käib õnnetuspaiga lähistel iga päev koeraga jalutamas. Tema sõnul on antud maantee ääres kaks-kolm kohta, kus teelt välja sõites võibki õnnetus jääda kõigile märkamatuks. „See on fakt, et Furrer õnnetus leidis aset ühes neist,“ sõnas ta.

Hukkunud Furrer võitis tänavu Šveitsi juunioride meistrivõistlustel kaks hõbemedalit, kui lõpetas teisena nii grupisõidu kui eraldistardist sõidu.