Soomes jäeti jalgpallimäng venelaste solvamise tõttu pooleli

Neljapäeval peetud matši oli vaatamas ka Jaro spordidirektor Tobias Strand, kes ütles Soome meediale, et ei kuulnud täpselt, mida mängijatele karjuti.

Jarot esindav Lazarev on Venemaa kodanik, 1999. aastal Pietarsaares sündinud Eremenkol on topeltkodakondsus.

Sel hooajal on Turu Palloseura kodumängud rassistlike intsidentide tõttu katkestatud jube kolmel korral.

TPS-i klubi direktor Kim Ekroos palus hiljem fännide käitumise pärast vabandust. „Meil ​​on häbi ja kahju, et jalgpallurid said taas meie kodumängus rassistlikku kõnepruuki kuulda. Meil on rassismi suhtes täielik nulltolerants ning TPS-i ei ole teretulnud inimesed, kes käituvad rassistlikult või kohatult,“ nentis Ekroos klubi pressiteates.