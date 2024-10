Paul Pogba dopingukaristust lühendati enam kui kaks korda

„Õudusunenägu on lõpuks läbi. Nüüd võin oodata päeva, mil saan taas oma unistusi järgida,“ kirjutab Pogba avalduses Daily Mailile. „Olen alati öelnud, et ma ei rikkunud WADA reegleid teadlikult. Ma võtsin toidulisandit, mille kirjutas mulle välja arst.“

„Mul on kahju, šokeeritud ja valus, et minult on ära võetud kõik, mis ma olen oma profikarjääri jooksul üles ehitanud,“ kirjutas Pogba Instagramis, kui võistluskeeld sai tõsiasjaks.