DELFI FOTOD | Pärnu võrkpalliklubi andis hooaja avamängus Jekabpilsile lahingu, ent kaotas

„Jekabpilsis on ka mehi, kellega ma suvel saalis koostööd tegin ja eks ma üht-teist neist tean. Olen ka Jekabpilsi viimase aja kohtumisi näinud, nad on lisaks Läti Superkarika võidule hiljuti ka eurosarjas mänginud, seega on Jekabpils kindlasti ses osas meist ees ja avamängu ärevust neil enam pole. Lisaks on nad tulemuste osas ikkagi Läti parim võistkond,“ sõnab Vassiljev.

„Enda meeskonna osas, siis meil on treeningmängude põhjal väga korralik servipotentsiaal ja võime väga ohtlikud seal olla. Nüüd on küsimus, kuidas me seda servipotentsiaali järjest enam suudame esile tuua. Jekabpilsi on võimalik serviga haavata, see võib olla päris oluline osa,“ lisab ta.