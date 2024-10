OTSE DELFI TV-s | Barrus kaotas Võru karukoopas Tartu Bigbanki vastu avageimi

Barruse peatreener Oliver Lüütsepp ootab hooaja avamängu põnevusega. „Tahan laupäeval saalis näha palju publikut. Kevadel lõpetasime oma fännidega hooaja väga ägedalt (võideti Eesti meistrivõistlustel hõbemedal-toim) ja Bigbanki ning Barruse vastasseis võiks ka sel aastal edasi minna, see on atraktiivne. Tartu on sel hooajal väga hästi komplekteeritud, aga kui me ise hästi mängime, siis meil on varianti küll ja enne mängu ei tahaks hakata võite kinkima,“ usub Lüütsepp oma meeskonna võimalustesse.

Tartu Bigbanki peatreener Alar Rikberg tõdeb, et Barruse näol on tegu veidi tundmatu vastasega. „Kui Cronimet liiga esimene vastane Selveri näol oli meie jaoks tuttav, kellega olime juba hooaja eel korduvalt kohtunud, siis Võru on tundmatum suurus, keda olen vaid videost näinud. Mis teeb nad ettearvamatuks, on tõsiasi, et nad on vähe saanud põhikoosseisus mängida – Renato Santos liitus hiljem ja Albert Hurdal oli seljamure. See nõuab meilt oskust mängu ajal muutustele reageerida,“ räägib Rikberg.