DELFI VIDEO | Andres Sõber: kahe kuuga lõime nullist meeskonna. Mu kõige suuremad vihavaenlased imevad nüüd mokka!

„Need mehed, kes on meil väljakul, pole vaimselt tugevad. Oleks meil üks korralik mängujuht, siis oleks seis teistmoodi meie kasuks. Aga teeme trenni ja proovime. Kaks kuud tagasi sai nullist alustatud ning see oli ju suur Euroliiga võistkond, kellega me täna mängisime. Ma olen poistega rahul,“ rääkis Sõber kaotuse järel.

„Laseme rahulikult asjal vaibuda. Selleks, et ta lahkub, peab valmis olema. See pole nii lihtne. Ta pole sellises supis varem olnud. Kohati teeb häid liigutusi, aga pinge all kustus ära,“ jätkas Sõber.

Mis tänasest kohtumisest Sõbral näppude vahele jääb? „Positiivne on see, et me tuleme ja mängime. See on kõik ju suur asi. Isegi kõige suuremad vihavaenlased imevad mokka nüüd. No tee järgi! Kaks kuud ja on nullist meeskond, kes mängib Euroliiga võistkonna vastu. Teeme õiget asja,“ äsas Sõber lõpetuseks.