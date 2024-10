Kaimar Vagul sai Otepääl FIS karikasarja etapil viienda koha

Võistlus tõi sel korral Eestisse sportlasi lausa 18-st riigist, kokku on osalemas 86 sportlast, kes astuvad võistlustulle normaalmäel.

Homme stardib võistlustega ka naiste kontinentaalkarikasari. Naiste esimesed hüpped on kavas algusega kell 12.00 ning meeste proovivooru algus on kell 15.00. Üritus on kõigile pealtvaatajatele tasuta.