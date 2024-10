DELFI VIDEO | Tanel Suslov ajaloolise Keila derbi eel: peamine, et maja terveks jääks!

Endine tippkohtunik Tanel Suslov ei oska öelda, kas korvpallitüli kahe Keila klubi vahel on ka linnarahva omavahel tülli ajanud. „Ma arvan, et see pole niivõrd tüli, vaid pigem vähene kommunikatsioon. Elame näeme, aeg annab vastuse. Korvpall on emotsionaalne mäng ja ju siis on praegu läinud emotsioonid kõrgeks. Usun, et see tüli laheneb õige pea,“ rääkis Suslov Delfile.