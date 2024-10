KOGU TÕDE MÄNGUST | Täismaja, pinged ja keilakast matši kangelane. Särtsakas Keila korvpalliderbis jäi peale Coolbet

Tund enne kohtumise algust lookles sajapealine järjekord otsapidi uksest välja, kolmveerand tundi enne matši olid tribüünid triiki täis ning platsi kõrval kajastasid sama päeva hommikul väljamüüdud mängu Delfi, Postimees, Õhtuleht ning Postimees. Selle teksti põhjal võinuks eeldada, et jutt on meistriliiga otsustavast finaalmängust või vähemalt karikafinaalist, aga reaalsuses selgitasid Keila Tervisekeskuses kaks Keila meeskonda välja, kes on Kaamos karikasarja kõige kehvem tiim.