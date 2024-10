Saksamaale viis väravat löönud Eesti rannajalgpallikoondis alustas MM-valikturniiri võidukalt

Aniko rääkis, et positiivses tulemuses mängis rolli ka meeskonna õige häälestatus. „Me kõik saame aru, millisel turniiril me oleme ja kuhu meil on võimalik end mängida. Eesmärk on jõuda kaheksa sekka ehk teisele alagrupiturniirile, kus mängitakse välja kohad, kes maailmameistrivõistluste finaalturniirile jõuavad,“ ütles ta.