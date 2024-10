Portaal: Hyundai jõudis Adrien Fourmaux’ga kokkuleppele

Diili järgi saab seni M-Sporti esindanud Fourmaux Hyundai kolmandaks sõitjaks. Erinevalt Hyundai senisest taktikast, kus kolmandat autot on jaganud mitu sõitjat, saab prantslane kaasa teha kõikidel etappidel.

Gambardella kirjutas, et Fourmaux leping on kindlasti 2025. aastaks ja kui Hyundai WRC-sarjas jätkab, kehtib see ka 2026. aastal. 2025. aastal sõidavad Hyundai eest ka Thierry Neuville ja Ott Tänak.