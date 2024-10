VIDEO JA FOTOD | Saaremaa rallile registreerus ligi 150 võistluspaari, juubeli puhul avati uhke näitus

Võistlejaid ootab ees üheksa kiiruskatset, mille jooksul läbitakse 104 km (asfaldil 14%). Reedel sõidetakse kolm ja laupäeval kuus kiiruskatset.

„Võistlejate rivi sai pikk ja äge ning väga positiivne on näha noori proovimas Rally2 autot. Võistlustrass koosneb tänavu suuresti traditsioonilistest Saaremaa katsetest. Esimene päev on asfalti rohkem kui tavaliselt ning reede õhtul sõidetakse Oriküla katset paarisrajana, mees-mehe vastu. See tähendab, et Kuressaare linna vahel tänavu rallit ei sõideta. Võistluse avamine ja lõpupoodiumi on nagu ikka Kuressaare keskväljakul, kuid autasustamise viime läbi laupäeva õhtul Kuressaare Spordikeskuses ralli järelpeo raames,“ sõnas Saaremaa Ralli võistluste juht Rasmus Uustulnd.

Koduste meistrivõistluste hooaja viimase etapi stardirivi avab kahekordne Saaremaa ralli võitja Egon Kaur, kelle Hyundai i20 VRT auto kõrvalistmel võtab koha sisse Allan Birjukov.

„Mõte oli Saaremaal võistelda juba varakult, kuid kuna meil oli veel vaja Utena ralli ära sõita ja eelarve pole veel tänagi täitsa koos, et sõita, kuid selline see plaan on. Stardinimekiri on muljetavaldav ja kõik noored on endale viimaseks etapiks Rally2 autod saanud. Eks Ken Torn on võimsama autoga rajal, kuid äkki õnnestub ikka noortele konkurentsi pakkuda. Ootame põnevat võistlust,“ sõnas Kaur Saaremaa ralli eel antud kommentaaris.

Numbri 2 all saavad stardi Saaremaa oma mehed Ken Torn / Kauri Pannas. Kui möödunud aastal pidi Torn koduteedel tunnistama kahe maailmameistri Ott Tänaku / Robert Virvese paremust, siis sel korral istub Torn kaheaastase pausi järel taas ühes autos kaardilugeja Pannasega, kellega koos on võidetud Euroopa meistritiitel ja soov on koduralli esimesena finišeerida.