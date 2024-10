Neuville osaleb hooaja kulminatsiooni eel rallil, mille Tänak eelmisel aastal võitis

Neuville’i ja kaardilugeja Martin Wydaeghe istumise all on Hyundai i20 Rally1 auto. Ametlikult on nad kirjas esiautona, aga Neuville’il pole põhjust liialt tagasi hoida, sest Herbsti ralli on hea võimalus valmistuda 17.-20. oktoobril peetavaks Kesk-Euroopa MM-etapiks.