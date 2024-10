TÄNA DELFI TV-s | Ülikoolide vastasseis: kas TalTechiga kohtuv Tartu lõpetab täiseduga?

Tartu on eelringis võitnud kõik viis senist mängu, TalTechi arvel on kolm võitu ja kaks kaotust. Tartu on seitsme võistkonna seas kindlustanud esimese koha ja TalTech kolmanda. Tiitlikaitsja Kalev/Cramo eelringis ei osalenud. Kuna Kalev/Cramo sai automaatselt esimese asetuse, on Tartu päralt teine asetus, TalTechil neljas.