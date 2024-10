TÄNA DELFI TV-s | Emotsioonidest pungil korvpalliderbis kohtuvad Keila Coolbet ja Keila KK, piletid on välja müüdud

„Keila kahe meeskonna vastasseis pakub ümbritsejatele kindlasti palju elevust ja põnevust, kuid meeskonnana ei tohi me infomüraga kaasa minna. Peame keskenduma sellele, et näidata väljakul head korvpalli. Oluline on tegutseda agressiivselt nii rünnakul kui kaitses. Mõnes mängus on see meil hästi õnnestunud, mõnes mängus mitte. Trennis oleme teinud puuduste kõrvaldamiseks tõsist tööd ning usun, et see kajastub ka mängupildis,“ ütles Keila Coolbeti peatreener Pahv mängueelses kommentaaris.