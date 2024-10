Eesti U15 jalgpallikoondis pööras Malta vastu kaotusseisu võiduks

Kuigi noormeeste U15 koondise peatreener Ludvig Tasase sõnul jäädi ka täna vastu mängupildist tulenevaid ootusi kaotusseisu, näitas võistkond head sisu. „Grupi tugevust näitab see, kuidas tegutsetakse rasketel hetkedel. Tulla võistkonnana 0:1 kaotusseisust välja, lõpuni pingutada ja võita – see annab poistele parima hinnangu. Kummardus siinkohal ka klubidele ja nende treeneritele: tehtud on head tööd ja meil on rõõm nende mängijatega seda siin välja tuua,“ ütles ta.

„31 soojakraadiga mängimine on korralik katsumus ja kohalikke võita on ikkagi saavutus. Proovisime võimalikult palju poistele selle koha pealt toeks olla ja kogu tiim väärib tunnustust, sest kõik on palju panustanud,“ ütles Tasane, tuues eraldi esile ka staadioni tribüünidel Eesti noormehi ergutanud publiku. „Poistel on endal väga hea meel. Nagu tehnilises osakonnas ütleme, teemegi seda mängijate pärast.“

Tasase sõnul toimisid täna mitmed elemendid eelmise mänguga võrreldes paremini, samas on ka paljutki, milles tuleb juurde panna. Tänase edu võtmeks peab ta oma tegemistele keskendumist. „Kindlasti saime lisakäigu ka vahetustega. Meil on teadlik kokkulepe, et anname kõigile mänguaega, mistõttu olid kõik väljakumängijad enne tänast juba turniiril mängukogemuse saanud. Keegi ei tulnud väljakule nii, et polnud üldse mänginud. Selle võrra oli kõigi enesekindlus täna suurem. Oluline roll oli ka sellel, et võistkond on ühtne. Nagu öeldakse – üksi jõuad kiiremini, aga koos kaugemale.“

Viimane mäng tõotab Tasase sõnul tulla raske: Gibraltar sai esimeses mängus Maltalt 0:3 kaotuse, ent mängis täna Kosovoga normaalajal viiki. Eesti on samal ajal alistanud Malta ning saanud Kosovolt napi kaotuse. „Proovikivid on kõikide võistkondadega erinevad ja Gibraltar on samuti huvitav meeskond. Tore on see, et kõik võistkonnad on ühtselt tugevad – ei ole kedagi, kes oleks teistest peajagu üle või nõrgem. Turniiri suurem eesmärk on pingutus, rahvusvaheline kogemus ja sellest tulenev areng,“ ütles Tasane lõpetuseks.

Eesti noormeeste U15 koondis paneb turniirile punkti pühapäeval, 6. oktoobril. Mäng Gibraltariga algab Eesti aja järgi kell 14.30.