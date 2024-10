Eesti kohtunikud on täna ametis Itaalia tippklubi euromängul

Tohveri birgaad on ametis Rootsis, kui Euroopa liigas lähevad vastamisi IF Elfsborg ja Itaalia tippklubi AS Roma. Tohverit assisteerivad abikohtunikud Silver Kõiv ja Sten Klaasen, neljas kohtunik on Juri Frischer. Eestlane on ametis ka videokohtunike ruumis, kus Marko Liiva abistab hollandlasest videokohtunikku Clay Rupertit. Borås Arenal kõlab Tohveri avavile Eesti aja järgi kell 22.00.