FOTOD | President Karis sai elamuse Pariisi paralümpia avatseremooniast, Topkini 7. kohast ja ratastoolikorvpalli finaalist

Lühiusutluses Delfile rääkis Karis, kuidas ta paralümpiat, mille võistlused jõudsid Delfi vahendusel esmakordselt ka eestikeelsete kommentaaridega Eesti vaatajateni, jälgis. Samuti kommenteeris ta põgusalt Eesti olümpiakomitee presidendidebatte, öeldes, et temal isiklikku eelistust pole, peaasi, et Eesti sport saaks presidendi, kes „Eesti sporti edasi viiks“.

Kuivõrd saite tänavu paralümpiamänge jälgida?

Jälgisin nii palju, kui sain, läbi meedia. Kohal ma ise ei käinud, aga tean, et mõned riigijuhid jõudsid ka mõlemale olümpiale (Karis oli kohal Pariisi olümpia avatseremoonial ja esimestel võistluspäevadel - toim). Minul ajakava seda paraku ei lubanud. Jälgisin avamist, aga vaatasin tagantjärele ka meie ujumise seitsmendat kohta. Üks spordiala, mis veel tundus huvitav, oli ratastoolikorvpalli finaal, mis sobiks olemuselt igale spordivõistlusele. Seda on kindlasti huvitav mängida, aga on ka põnev jälgida.