Tütre pulmas viibinud Michael Schumacher olevat inimestega suhelnud silmade abil

Saksamaa meedia teatel oli külaliste seas ka Schumacher, kelle jaoks oli see esimeseks korraks olla suurema hulga inimeste ees alates 2013. aasta suusaõnnestusest.

Pulmas olid küll kõik nutiseadmed keelatud, kuid aina enam on avalikkuse ette tilkunud ka infot Schumacheri seisundi kohta. Nii on taas Saksamaa ja Inglismaa meedias kirjeldatud, et Schumacher suhtles oma lähedastega silmade abil. Avalikult on selle välja öelnud Schumacheri endise bossi Flavio Briatore endine naine Elisabetta Gregoraci.

„Michael ei räägi. Ta suhtleb silmade abil,“ sõnas ta Big Brotheri saate Itaalia versioonis. „Teda võivad külastada ainult kolm inimest. Pärast Hispaaniasse kolimist seadis tema abikaasa perekonna majja sisse oma haigla.“

Juba 2021. aastal hakkasid ringi liikuma kuulujutud, et Schumacher ei suuda rääkida. Hoogu andsid sellele väitele juurde tema poja Mick Schumacheri sõnad Netflixi dokumentaalis. „Me mõistame isaga teineteist nüüd teistmoodi ja teisel viisil,“ sõnas ta toona.

Schumacheri seisundi kohta on aastate jooksul omajagu infot jaganud Ferreri tiimi endine boss Jean Todt. Eelkõige on ta kiitnud vormelilegendi perekonda, et nad on Schumacheri eest maksimaalselt hoolitsenud.

„Michael on siin. Seega ma ei tunne temast puudust. Siiski ei ole ta enam samasugune Michael. Ta on teistsugune,“ rääkis Todt mullu Prantsusmaa väljaannetele. „Tema elu on nüüd teistsugune ja mul on privileeg temaga koos aega veeta. Mul ei ole midagi rohkemat öelda. Kahjuks on tema saatus olnud selline. Ta ei ole enam see Michael, keda me teame vormel-1 sarjast.“

Schumacher krooniti vormel-1 sarja maailmameistriks 1994., 1995., 2000., 2001., 2002., 2003. ja 2004. aastal. Vormel-1 sarjaga liitus ta 1991. aastal, kui talle andis võimaluse Eddie Jordan.