Uues kuues jalgpalliklubide MM on hädas sponsorite leidmise ja teleõiguste müügiga

Rahvusvaheline jalgpalliliit FIFA on aastaid vesise suuga pealt vaadanud, kuidas Euroopa jalgpalliliit UEFA ajab klubivutis Meistrite liigaga igal hooajal taskusse suured summad. FIFA peamised sissetulekud tulid seni iga nelja aasta tagant toimunud koondiste MM-i õiguste müügist ja sponsorlepingutest, aga uue turniirina alustab järgmisel suvel uues kuues klubide MM.

Kuid on üks suur probleem: üheksa kuud enne turniiri algust pole FIFA president eesotsas Gianni Infantinoga leidnud soovitud sponsor- ega telelepinguid. Sealjuures on FIFA lubanud Euroopa suurklubidele ainuüksi osalemise eest 40 miljonit eurot, aga hetkeseisuga pole seda raha kuskilt võtta, vahendab Athletic.

Ettevõtete skepsis on arusaadav. Esiteks pole teada, kas ja kui suur on televaatajate huvi veel ühe suurturniiri vastu. Liiati jäävad sealt eemale populaarsed meeskonnad nagu Barcelona, Manchester United, Londoni Arsenal ja Liverpool. Samuti ei teeninud pääset Cristiano Ronaldo koduklubi Al-Nassr ehk sellegi võrra on tähesära vähevõitu.