UFC superstaari teel on ajalooline võimalus, kuid esialgu põikleb ta sellest kõrvale

Karjääri algfaasis alkoholiga pahuksis olnud ja esmalt kikkpoksiga tegelenud Pereira on vabavõitlejana teinud kiire ja võimsa läbilöögi. UFC-sse jõudis ta alles 2021. aastal 34-aastaselt. Seejärel on ta tõusnud nii keskkaalu kui ka poolraskekaalu tšempioniks. Sellega on ta üks üheksast võitlejast, kes on suutnud UFC-s kahe kaalukategooria valitsejaks saada. Nüüd liigub jutt, et talendikast brasiillasest võiks saada esimene kolme kaalukategooria tšempion.