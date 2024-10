Kaheksa küsimust Keila derbi eel. Kumb sats saab kaitse pidama? Kummal klubil on saalis rohkem fänne?

Miks on Keila derbi eriline? Eesti korvpallimaastikul pole sel sajandil sarnast mõõduvõttu olnud. Viimastel aastatel on meistrisarjas kaasa löönud mitu Tallinna klubi, aga nendes matšides polnud ega ole erilist pinget. Väljaspool Tallinnat oli viimati ühest linnast kaks meeskonda 15 aastat tagasi, kui mõõtu võtsid Tartu Rock ja Tartu Fausto. Aga seegi oli Taaveti ja Koljati heitlus. Kuid 10 000 elanikuga Keila kahe meeskonna mõõduvõtus on lugematult erinevaid allhoovusi.