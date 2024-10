KOMMENTAAR | Pisarad, valu ja piin. Rahvas ei jää mäletama sellist Anett Kontaveiti

Möödunud nädalal Eesti kinomaastiku vallutanud spordidokumentaal toob tagasi kõik need kurvad emotsioonid, mida tundis iga Aneti tegemistele kaasa elanud tennisefänn möödunud aasta suvel, kui saabus teade tema tennisekarjääri lõpetamisest. Oli 20. juuni hommik, õhtul seisis ees Eesti ja Belgia jalgpallikoondiste vaheline EM-valikmäng, kuid tol hetkel kaotas see justkui tähtsuse. Usun, et paljud eestlased oskavad isegi nüüd, üle aasta hiljem täpselt öelda, mida nad tol hetkel tegid.