Valitsus saatis spordiseaduse muudatused arutamiseks riigikogule. Purga: peame kokkuleppemängudesse ja väärkohtlemisse karmimalt suhtuma

„Selleks, et spordiorganisatsioonid saaksid edaspidi rohkem keskenduda spordi arendamisele, kiitsime täna heaks mitmed töökoormust vähendavad muudatused. Vähendame bürokraatiat spordivõistluste korralduslubade taotlemisel ning anname korraldajatele võimaluse maksta vabatahtlikele kohtunikele suuremat hüvitist,“ ütles kultuuriminister Heidy Purga .

Seadusemuudatustega loobutakse kohalikult omavalitsuselt korraldusloa taotlemise nõudest spordialadele, millel ei ole praktikas probleeme, kuid mis hetkel loa taotlemist nõuavad. Samas viiakse loakohustuse alla mootorispordiüritused, kus on praktilise kogemuse põhjal turvalisusega probleeme olnud ja kus riskid on suuremad.

Selleks, et tagada spordivõistluste korraldajatele vajalik abi ning spordikohtunike järelkasv, suurendatakse vabatahtlikule spordikohtunikule tegevusega seotud hüvitamise piirmäärasid. Hetkel on võimalik maksta vabatahtlikule kohtunikule hüvitist kuni 20 eurot spordikohtunikuna tegutsemise päeva eest, kokku kuni 1040 eurot kalendriaastas. Need piirmäärad kehtivad alates 2018. aastast ning ei kata seega enam spordikohtunikuna tegutsemise hädavajalikke kulusid. Seadust muutes suureneb piirmäär ühes päevas kuni 45 euroni, kalendriaastas kuni 2340 euroni.